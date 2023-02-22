Dimitrios Tsopouroglou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Tsopouroglou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Tsopouroglou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Tsopouroglou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Tsopouroglou 21 Haziran 2002 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Τσοπούρογλου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Tsopouroglou Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Genius Agency yapmaktadır. Dimitrios Tsopouroglou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki B futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Tsopouroglou'nin PAOK Thessaloniki B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Tsopouroglou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Tsopouroglou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitrios Tsopouroglou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Tsopouroglou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında PAOK U19

1 Temmuz 2021 yılında PAOK Saloniki B

Dimitrios Tsopouroglou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Tsopouroglou şuan PAOK Thessaloniki B takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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