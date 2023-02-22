Dimitrios Ziakas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Ziakas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Ziakas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Ziakas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Ziakas 6 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Ζιάκας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Ziakas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Achilleas Hatzinicolaou yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Larisas futbol takımında oynamaktadır. Apollon Larisas takımına 5 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Ziakas'nin Apollon Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Ziakas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Ziakas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitrios Ziakas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Ziakas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2018 yılında AE Larisa U19

29 Ağustos 2019 yılında Diagoras Stef.

1 Ağustos 2020 yılında Olymp. Volou

25 Mart 2021 yılında Niki Volou

5 Ağustos 2021 yılında Ap. Larisas

Dimitrios Ziakas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Ziakas şuan Apollon Larisas takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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