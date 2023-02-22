Dimosthenis Makris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimosthenis Makris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimosthenis Makris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dimosthenis Makris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dimosthenis Makris 14 Ocak 2002 tarihinde Ioannina şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημοσθένης Μακρής şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dimosthenis Makris Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Iraklis Selanik futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Selanik takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dimosthenis Makris'nin Iraklis Selanik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Dimosthenis Makris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dimosthenis Makris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
12 Eylül 2016 yılında PAOK U20
1 Temmuz 2020 yılında Aris U19
16 Ağustos 2021 yılında Th. Sarakinon
29 Temmuz 2022 yılında Iraklis
Dimosthenis Makris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dimosthenis Makris şuan Iraklis Selanik takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.
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