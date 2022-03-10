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Dimyat ne demek, TDK'ya göre Dimyat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Dimyat kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Dimyat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Dimyat nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Dimyat kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Dimyat ne demek, TDK'ya göre Dimyat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dimyat ne demek? Dimyat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dimyat kelimesi. Peki dimyat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dimyat nedir, dimyat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

DİMYAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dimyat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Dimyat kelimesi (Kuzey kökenlidir.

TDK'ya göre dimyat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- `Aşırı hırs göstererek elindekini de yitirmek` anlamındaki Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak deyiminde geçen bir söz
- Seyrek ve yuvarlak taneli bir tür üzüm

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