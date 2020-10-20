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Dinamo Kiev - Juventus (ÖZET)

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Juventus Ukrayna deplasmanında Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etti ve Devler Ligi'nde 3 puanla başladı. Goller tecrübeli forvet Alvaro Morata'dan geldi.

Dinamo Kiev - Juventus (ÖZET)

Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda İtalyan devi Juventus Dinamo Kiev deplasmanındaydı. Merih Demiral'ın yedek başladığı ve 19. dakikada sakatlanan Chiellini'nin yerine oyuna girdiği mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan ise İtalyanlar oldu. Tecrübeli forvet Alvaro Morata 46'da takımını 1-0 öne geçirdi. 84'te bir kez daha sahneye çıkan İspanyol yıldız maçın skorunu belirleyen golü attı ve Juve Devler Ligi'ne 3 puanla başlamış oldu.

Onur Çelik
Spor Editörü


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