Dinamo ne demek, TDK'ya göre Dinamo kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dinamo ne demek? Dinamo TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dinamo kelimesi. Peki dinamo ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dinamo nedir, dinamo kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DİNAMO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dinamo kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Dinamo kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre dinamo kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Üreteç

- Sürükleyici



DİNAMO KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- elektrik dinamosu

