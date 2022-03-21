Dineri ne demek, TDK'ya göre Dineri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dineri ne demek? Dineri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dineri kelimesi. Peki dineri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dineri nedir, dineri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DİNERİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dineri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Dineri kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre dineri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İskambil kâğıtlarındaki işaretlerden karo

