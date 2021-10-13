Dingi ne demek, TDK'ya göre Dingi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dingi ne demek? Dingi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dingi kelimesi. Peki dingi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dingi nedir, dingi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DİNGİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dingi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Dingi kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre dingi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir çifte kürekli küçük patalya

