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Dini nikahlı karısını pompalı tüfekle vurdu!

Adana'da 4 ay önce amcasının kızı ile dini nikahla evlenen Gökhan A. eşini pompalı tüfekle yaraladı. Yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Gökhan A. için ise arama çalışması devam ediyor.

Dini nikahlı karısını pompalı tüfekle vurdu!

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 4 ay önce Gökhan A. amcasının kızı olan Çiçek A. ile dini nikah yoluyla evlendi. Bugün çiftler arasından henüz belirlenemeyen bir nedenle aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Gökhan A., dini nikahlı eşi Çiçek A.'ya pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığıldı.

Gökhan A. ise olayı gerçekleştirdikten sonra koşarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadının Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Balcalı Hastanesine kaldırdı. Kolundan ve göğsünden yaralanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis olayı gerçekleştiren Gökhan A.'yı yakalama çalışması başlattı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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