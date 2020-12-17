Dini ve resmi nikahlı 2 eşiyle aynı evde yaşıyordu! "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürdü

İlçeye bağlı Ayyıldız Mahallesi Mithatpaşa Sokak'taki evde gece saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir kadın dini nikahlı kocasını kendisiyle uyumadığı için öldürdü.

43 yaşındaki Önder Çelik Seher Çelik (34) dini nikah kıydıktan 2 yıl sonra, Gül Yeşim Kavuştuk'la (40) resmi nikahla evlendi. İki eşini aynı eve getiren Önder Çelik her gece birinin odasında kalıyordu. Önceki gece ise Seher Çelik'le kalan Önder Çelik, 2 gece üst üste resmi nikahlı eşiyle kalınca cinayete kurban gitti.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Kavuştuk, birlikte yaşadığı Önder Çelik'in nikâhlı eşiyle 2 gece üst üste geçirmesiyle kıskançlık krizine girdi. İki kadın ile Çelik arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kavuştuk, mutfaktan aldığı bıçakla Önder Çelik'i göğsünden bıçakladı. Bıçağın kalbine isabet ettiği Çelik, evde hayatını kaybetti. Olayın duyulması üzerine eve giden polis ekipleri Önder Çelik'i öldüren Kavuştuk'u gözaltına aldı. Korkudan başka bir odaya girerek kapıyı kilitleyen Seher Çelik de bulunduğu yerden çıkartılarak ifade vermesi için Emniyet'e götürüldü.

İFADESİ KAN DONDURDU

Kasten öldürme suçundan mahkemede tutuklanan Gül Yeşim Kavuştuk'un ilk ifadesinde, "Geceyi benimle geçirmesi gerekiyordu, akşam benim odama gelmeyince yanlarına gittim. 'Sıra benimdi, bu geceyi benimle geçirmen gerekiyordu' dedim. Tartıştık. Bana hakaret etmeye, şiddet uygulamaya başladı. Mutfaktan aldığım bıçağı kendimi korumak için salladım, öldürmek için bıçaklamadım" dediği öğrenildi.