Dinis Pinto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dinis Pinto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dinis Pinto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dinis Pinto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dinis Pinto 24 Ağustos 2000 tarihinde Porto şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Dinis Lourenço Casals Namura Borges Pinto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dinis Pinto Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YES SPORTS yapmaktadır. Dinis Pinto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Braga B futbol takımında oynamaktadır. SC Braga B takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dinis Pinto'nin SC Braga B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dinis Pinto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dinis Pinto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dinis Pinto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dinis Pinto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Penafiel U19

1 Temmuz 2019 yılında Lus. Lourosa

20 Temmuz 2021 yılında Braga B

Dinis Pinto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dinis Pinto şuan SC Braga B takımında oynamakta ve 76 numaralı formayı giymektedir.

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