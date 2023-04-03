Dinis Rodrigues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dinis Rodrigues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dinis Rodrigues kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dinis Rodrigues ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dinis Rodrigues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dinis Rodrigues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dinis Rodrigues adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dinis Rodrigues Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dinis Rodrigues 14 Temmuz 2005 tarihinde Maia şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da José Dinis Pinto Magalhães Rodrigues şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dinis Rodrigues Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Dinis Rodrigues, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SSC Braga U23 futbol takımında oynamaktadır. SSC Braga U23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dinis Rodrigues'nin SSC Braga U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dinis Rodriguesboyu ve yaşı kaç

Dinis Rodrigues Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dinis Rodrigues isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Dinis Rodrigues Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dinis Rodrigues futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Braga U15

1 Temmuz 2020 yılında Braga U17

1 Temmuz 2021 yılında Braga U19

1 Temmuz 2022 yılında Braga U23

Dinis Rodrigues kimdir

Dinis Rodrigues Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dinis Rodrigues şuan SSC Braga U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gondim-Maia (2014-15), Maia Lidador (2015-18), SC Braga (2018-)

Dinis Rodrigues Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U18 takımında 22 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 9 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 12 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 23 numaralı formasıyla 28 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U15 takımında 9 numaralı formasıyla 22 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dinis Rodrigues nereli

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