Dinko Yovchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dinko Yovchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dinko Yovchev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dinko Yovchev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dinko Yovchev 30 Mart 2004 tarihinde Petrich şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Динчо Андонов Йовчев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dinko Yovchev Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dinko Yovchev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belasitsa Petrich futbol takımında oynamaktadır. Belasitsa Petrich takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dinko Yovchev'nin Belasitsa Petrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dinko Yovchev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dinko Yovchev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dinko Yovchev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dinko Yovchev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Belasitsa

Dinko Yovchev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dinko Yovchev şuan Belasitsa Petrich takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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