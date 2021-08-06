Dinlenmek için bagaja giren otobüs şoförü yatağında ölü bulundu!

Antalya'da şehirlerarası seferler düzenleyen bir firmanın uzun yol şoförlüğünü yapan 59 yaşındaki Yılmaz Atak, dün Adana'dan yolcu alarak yola çıktı. Saat 03.00 sıralarında mola verip görevini diğer kaptana devreden Atak, otobüsün bagaj kısmına geçip uyudu.

ÖLDÜĞÜ SABAH FARK EDİLDİ

Sabaha kadar bagajda uyuduğu düşünülen Atak, sabah saatlerinde Antalya'ya ulaşıp Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 5036 Sokak’a park edilen otobüsün muavini tarafından kontrol edildi. Muavin, Atak'ı uyandırmak için bagajı açtı ancak şoförün hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

SAĞLIK EKİPLERİNE HAVER VERİLDİ

Atak'ı uyandırmaya çalışan ama hareket etmediğini gören muavin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atak'ın yaşamını kaybettiğini belirledi. Yılmaz Atak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.