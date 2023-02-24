Dino Andric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Andric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dino Andric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dino Andric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dino Andric 8 Nisan 1994 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dino Andrić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dino Andric Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dino Andric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Gradina Srebrenik futbol takımında oynamaktadır. OFK Gradina Srebrenik takımına 1 Temmuz 2012 tarihinde katılmıştır. Dino Andric'nin OFK Gradina Srebrenik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dino Andric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dino Andric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dino Andric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dino Andric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında OFK Gradina

Dino Andric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dino Andric şuan OFK Gradina Srebrenik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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