Dino Grozdanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Grozdanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dino Grozdanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dino Grozdanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dino Grozdanic 27 Aralık 2002 tarihinde Slavonski Brod şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Dino Grozdanić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dino Grozdanic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Love Players yapmaktadır. Dino Grozdanic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diagoras Rodou futbol takımında oynamaktadır. Diagoras Rodou takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dino Grozdanic'nin Diagoras Rodou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dino Grozdanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dino Grozdanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dino Grozdanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dino Grozdanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2017 yılında Din. Zagreb U17

15 Şubat 2018 yılında NK Sesvete U17

24 Ağustos 2018 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2019 yılında Din. Zagreb U19

15 Şubat 2021 yılında Dragovoljac U19

30 Haziran 2021 yılında Din. Zagreb U19

31 Ağustos 2021 yılında Ast.Tripoli U19

1 Temmuz 2022 yılında Asteras Tripoli

26 Temmuz 2022 yılında PS Kalamata

31 Aralık 2022 yılında Asteras Tripoli

1 Ocak 2023 yılında Diagoras

30 Haziran 2023 yılında Asteras Tripoli

Dino Grozdanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dino Grozdanic şuan Diagoras Rodou takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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