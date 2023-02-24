Dino Hasanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Hasanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dino Hasanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dino Hasanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dino Hasanovic 21 Ocak 1996 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da DinoHasanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dino Hasanovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dino Hasanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Velez Mostar futbol takımında oynamaktadır. FK Velez Mostar takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Dino Hasanovic'nin FK Velez Mostar ile sözleşmesi 1 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dino Hasanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dino Hasanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dino Hasanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dino Hasanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Zeljeznicar

26 Temmuz 2016 yılında Celik Zenica

1 Ocak 2017 yılında Zeljeznicar

7 Şubat 2018 yılında GOSK Gabela

1 Temmuz 2019 yılında Velez Mostar

Dino Hasanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dino Hasanovic şuan FK Velez Mostar takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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