Dino Suljic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Suljic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dino Suljic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dino Suljic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dino Suljic 13 Haziran 2004 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dino Suljić şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dino Suljic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AK SPORT AGENCY yapmaktadır. Dino Suljic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK GOSK Gabela futbol takımında oynamaktadır. NK GOSK Gabela takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dino Suljic'nin NK GOSK Gabela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dino Suljic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dino Suljic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Sloboda T U17
5 Şubat 2021 yılında Tuzla City U17
1 Temmuz 2021 yılında Tuzla City U19
18 Şubat 2022 yılında Zvijezda 09 U19
22 Ocak 2023 yılında GOSK Gabela
Dino Suljic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dino Suljic şuan NK GOSK Gabela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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