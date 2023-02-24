Dino Suljic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Suljic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Dino Suljic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dino Suljic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.