Diogo Crispim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogo Crispim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diogo Crispim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Diogo Crispim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Diogo Crispim 13 Şubat 2003 tarihinde Balsas şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Diogo Crispim Carvalho Oliveira da Silva şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Diogo Crispim Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diogo Crispim, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SE Palmeiras São Paulo U20 futbol takımında oynamaktadır. SE Palmeiras São Paulo U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Diogo Crispim'nin SE Palmeiras São Paulo U20 ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.
Diogo Crispim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Diogo Crispim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
7 Mayıs 2022 yılında EC Vitória U20
1 Şubat 2023 yılında Palmeiras U20
Diogo Crispim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Diogo Crispim şuan SE Palmeiras São Paulo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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