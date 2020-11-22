Ünlü şarkıcı İrem Derici, gazeteci Hakan Gece'ye çok özel açıklamalarda bulundu. İrem Derici, geçtiğimiz haftalarda Menajerimi Ara dizisine konuk olmuştu. İrem Derici'nin rol aldığı bölüm çok konuşulunca Derici, diziye yine konuk oyuncu olarak katıldı. Derici ardından yeni şarkısına Diogo Fedrizzi ile klip çekti. Derici, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıkladı. Bu gelişmeler sonrası Hakan Gence'ye konuşan İrem Derici Diogo Fedrizzi ile ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki Diogo Fedrizzi koronavirüs mü oldu? | Diogo Fedrizzi kimdir? Nereli? İşte ayrıntılar...

DİOGO FEDRİZZİ KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Gazeteci Hakan Gence'ye verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunan İrem Derici, Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak katıldıktan sonra, yeni şarkısına klip çektiklerini. Sonra bir perşembe yine dizi için sete çıkacakken diziden vaka haberi geldiğini ve çekimin iptal edildiğini belirtti. İrem Derici klip çekiminde bulaşma söz konusu olduğunu söyledi. Klip çekiminde görevli olan tüm set ekibinin test sonuçlarının negatif çıktığını belirten Derici, Dipgp Fedrizzi'nin testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Senin Hastan şarkısının klibinde oynayan Diogo Fedrizzi'nin semptom göstermediğini açıklayan Derici onun da karantina sürecinde olduğunu ifade etti. Derici "Belki duygusal bir şey başlayacaktı, aramıza korona girdi." dedi.

DİOGO FEDRİZZİ KİMDİR? NERELİ?

Diogo Fedrizzi Brezilyalı modeldir. 1.85 boyunda olan ünlü model, kahverengi saçlı ve renkli gözlüdür.

Diego Fedrizzi'nin ağabeyi Gui Fedrizzi de model'dir. Gui, Hadise'nin "Küçük Bir Yol" isimli şarkısın çektiği klipte oynamıştır.