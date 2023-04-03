Diogo Pinto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogo Pinto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diogo Pinto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diogo Pinto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diogo Pinto 26 Mayıs 2005 tarihinde Paços de Ferreira şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Diogo Luís Gonçalves Pinto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diogo Pinto Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Diogo Pinto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Paços de Ferreira U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paços de Ferreira U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diogo Pinto'nin FC Paços de Ferreira U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Diogo Pinto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diogo Pinto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2018 yılında Paços Sub-15

1 Temmuz 2020 yılında Paços Sub-17

1 Temmuz 2022 yılında Paços F. U19

Diogo Pinto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diogo Pinto şuan FC Paços de Ferreira U19 takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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