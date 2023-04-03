Diogo Rodrigues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogo Rodrigues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diogo Rodrigues adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Diogo Rodrigues Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Diogo Rodrigues 9 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Diogo Miguel Lourenco Rodrigues şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Diogo Rodrigues Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Finispro Consulting yapmaktadır. Diogo Rodrigues, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Portimonense SC A23 futbol takımında oynamaktadır. Portimonense SC A23 takımına - tarihinde katılmıştır. Diogo Rodrigues'nin Portimonense SC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Diogo Rodrigues Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Diogo Rodrigues Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Diogo Rodrigues şuan Portimonense SC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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