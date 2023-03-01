Dion Conroy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dion Conroy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dion Conroy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dion Conroy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dion Conroy 11 Aralık 1995 tarihinde Redhill şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Dion John Conroy şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dion Conroy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Crawley Town futbol takımında oynamaktadır. Crawley Town takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dion Conroy'nin Crawley Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dion Conroy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dion Conroy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dion Conroy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dion Conroy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Chelsea U18

1 Temmuz 2014 yılında Chelsea U21

31 Ağustos 2016 yılında Aldershot

26 Ocak 2017 yılında Chelsea U23

27 Ocak 2017 yılında Swindon Town

1 Temmuz 2022 yılında Crawley Town

Dion Conroy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dion Conroy şuan Crawley Town takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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