Dion Rankine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dion Rankine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dion Rankine kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dion Rankine ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dion Rankine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dion Rankine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dion Rankine adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dion Rankine Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dion Rankine 15 Ekim 2002 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. İngiltere,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Dion Joseph Rankine şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dion Rankine Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Dion Rankine, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chelsea FC U21 futbol takımında oynamaktadır. Chelsea FC U21 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dion Rankine'nin Chelsea FC U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dion Rankineboyu ve yaşı kaç

Dion Rankine Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dion Rankine futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Eylül 2016 yılında Chelsea Altyapı

1 Temmuz 2019 yılında Chelsea U18

1 Temmuz 2021 yılında Chelsea U23

Dion Rankine kimdir

Dion Rankine Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dion Rankine şuan Chelsea FC U21 takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cambridge United (-2016), Chelsea FC (2016-2021)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dion Rankine nereli

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