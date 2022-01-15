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Dip Balıkçılığı ne demek, TDK'ya göre Dip Balıkçılığı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Dip Balıkçılığı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Dip Balıkçılığı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Dip Balıkçılığı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Dip Balıkçılığı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Dip Balıkçılığı ne demek, TDK'ya göre Dip Balıkçılığı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dip balıkçılığı ne demek? Dip balıkçılığı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dip balıkçılığı kelimesi. Peki dip balıkçılığı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dip balıkçılığı nedir, dip balıkçılığı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

DİP BALIKÇILIĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dip balıkçılığı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dip balıkçılığı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dipte yaşayan su ürünlerinin avlanılma işi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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