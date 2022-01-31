Dip Koçanı ne demek, TDK'ya göre Dip Koçanı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dip koçanı ne demek? Dip koçanı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dip koçanı kelimesi. Peki dip koçanı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dip koçanı nedir, dip koçanı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DİP KOÇANI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dip koçanı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dip koçanı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hesap çıkarmaya, gerektiğinde koparılan parça ile karşılaştırma yapmaya yarayan ve yaprakları deftere bağlı olan bölüm

