Diploit ne demek, TDK'ya göre Diploit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Diploit ne demek? Diploit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi diploit kelimesi. Peki diploit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre diploit nedir, diploit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DİPLOİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Diploit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Diploit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre diploit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İki kromozom takımı taşıyan hücre veya organizma

