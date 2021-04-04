Direksiyon Eğitmeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Direksiyon Eğitmeni görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kursiyerlere, sürücü belge sınıfına göre kullanılacak motorlu aracı tanıtma, kullanma ile ilgili bilgileri teorik ve uygulamalı olarak gösterme, trafikte güvenli bir şekilde motorlu aracı kullanmalarını sağlama ve yapılacak sınavlara hazırlama bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Direksiyon Eğitmeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Direksiyon Eğitmeni Maaşları

Direksiyon Eğitmeni maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Direksiyon Eğitmeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Ortaöğretim seviyesindeki eğitim durumu yeterlidir.

Direksiyon Eğitmeni Ne İş Yapar?

Direksiyon Eğitimi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dersin günlük, haftalık ve dönem planlarını hazırlamak, yapılan çalışmaların ilgili kayıtlarını tutmak,

b) Direksiyon eğitimi verilecek motorlu taşıtta gerekli kontrolleri yapmak, eğitime hazır halde bulundurmak,

c) Kursiyerlere, alacakları sürücü belge sınıfına göre kullanacakları motorlu taşıtın kullanımı ile konuları teorik olarak anlatmak,

d) Motorlu taşıtın kullanımı ile ilgili gerekli bilgileri uygulamalı olarak göstermek,

e) Kursiyerlerin trafikte güvenli bir şekilde araç kullanmaları için tecrübe kazanmalarına yardımcı olmak, hata ve eksikliklerle ilgili gerekli uyarılarda bulunmak,

f) Kursiyerlerin, motorlu taşıtı trafikte kullanma ile ilgili becerilerin kazandırılması, geliştirilmesi için sürüş uygulamaları yaptırmak,

g) Direksiyon sınavının yapılacağı yerde kursiyerlere sürüş uygulamaları yaptırmak,

h) Direksiyon sınavında, kursiyerin sınavına nezaret etmek,

i) Görevlendirildiği komisyonlarda görev yapmak,

j) Direksiyon eğitimi verilecek motorlu taşıtların zamanında bakımlarının yapılmasını sağlamak,

k) Direksiyon eğitimi verilecek motorlu taşıtların tespit ettiği eksiklikleri, arıza ve kaza durumlarını ilgililere bildirmek,

l) Çalıştığı kursun yönetim işlerinde idareye yardımcı olmak,

m) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Direksiyon Eğitmeni Meslek Ana Grubu:

Hizmet Ve Satış Elemanlarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Kişisel Hizmetler Veren Elemanlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Diğer Kişisel Hizmetlerde Çalışanlardır.

Direksiyon Eğitmeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Direksiyon Eğitmeni mesleğinin meslek kodu 5165.03 olarak belirlenmiştir

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