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Direktif ne demek, TDK'ya göre Direktif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Direktif kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Direktif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Direktif nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Direktif kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Direktif ne demek, TDK'ya göre Direktif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Direktif ne demek? Direktif TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi direktif kelimesi. Peki direktif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre direktif nedir, direktif kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DİREKTİF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Direktif kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Direktif kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre direktif kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yönerge

DİREKTİF KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- direktif almak
- direktif vermek

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