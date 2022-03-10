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Dirim Kurgusal ne demek, TDK'ya göre Dirim Kurgusal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Dirim Kurgusal kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Dirim Kurgusal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Dirim Kurgusal nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Dirim Kurgusal kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Dirim Kurgusal ne demek, TDK'ya göre Dirim Kurgusal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dirim kurgusal ne demek? Dirim kurgusal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dirim kurgusal kelimesi. Peki dirim kurgusal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dirim kurgusal nedir, dirim kurgusal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DİRİM KURGUSAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dirim kurgusal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dirim kurgusal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Biyoloji ve elektronikle ilgili olan, biyonik

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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