Diş macunu almaya çıktı, karantinaya alındı!
Augsburg Teknik Direktörü Heiko Herrlich, karantinada otelde kalıyordu. Ancak diş macunu almak için otelden ayrılınca yeniden karantinaya alınacak ve geri dönüşün ilk maçında takımının başında olamayacak.
Augsburg Teknik Direktörü, diş macunu almak isterken karantina kurallarını deldi.
Almanya’da yarın başlayacak ligler öncesinde Augsburg Teknik Direktörü Heiko Herrlich, diş macunu sebebiyle takımının başında bulunamayacak.
Karantinada bulunduğu otelden kuralları çiğneyerek ayrılan ve bir süper markete diş macunu ve vücut kremi almak için giden Herrlich, karantinasına ara verdiği için yeniden kontrol altına alınacak.
HATAMI KABUL EDİYORUM
Takımının Wolfsburg karşısında oynayacağı mücadelede takımın başında olmayacağını açıklayan Herrlich, “Otelden ayrılırken tüm hijyen önlemlerine uymuş olsam da, bunu geri alamam. Bu durumda ekibim ve halk için doğru bir şekilde hareket edemedim” dedi.
Herrlich, “Bu nedenle hatamı kabul ediyorum. Yaptığım bu hata nedeniyle cumartesi günü Wolfsburg’a karşı takımımın başında olamayacağım” ifadelerini kullandı.
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