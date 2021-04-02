Dış Ticaret Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Dış Ticaret Uzmanı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dış Ticaret Uzmanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, mesleki görev ve sorumluluklarını yerine getiren kişidir.

Dış Ticaret Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Dış Ticaret Uzmanı Maaşları

Dış Ticaret Uzmanı maaşı ortalama aylık 4.430 - TL’dir. En düşük maaşı 2.900 -TL, En yüksek ise 7.300- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Dış Ticaret Uzmanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Ortaöğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterlidir.

Dış Ticaret Uzmanı Ne İş Yapar?

Dış Ticaret Uzmanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Dış Ticaret Uzmanı Meslek Ana Grubu:

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, İş Hizmetleri Aracılarıdır.

Dış Ticaret Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Dış Ticaret Uzmanı mesleğinin meslek kodu 3331.02 olarak belirlenmiştir

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