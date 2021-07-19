Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Arife gününde yağmur yok, sıcak havalar bunaltacak! Hava bugün nasıl olacak 19 Temmuz 2021?
Meteoroloji tahminlerine göre Kurban Bayramının arife günü olan19 Temmuz 2021 Pazartesi gününde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde 30 derecenin üzerinde olacak. Peki Hava bugün nasıl olacak 19 Temmuz 2021? İşte il il hava durumu...
Yurt genelinde son günlerde etkisini sürdüren sıcak havalar bunaltmaya devam ediyor. Bu kapsamda hava durumu vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Hava bugün nasıl olacak 19 Temmuz 2021? Bizlerde sizler için bu sorunun yanıtına haberimizde verdik.
HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 19 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 19 Temmuz 2021 Pazartesi gününde ülke genelinde yağış beklenmezken, kuzey ve doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile zamanla iç kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
19 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 42°C
Az bulutlu
BAYBURT °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 41°C
Az bulutlu
VAN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 42°C
Az bulutlu ve açık