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  3. Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Arife gününde yağmur yok, sıcak havalar bunaltacak! Hava bugün nasıl olacak 19 Temmuz 2021?

Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Arife gününde yağmur yok, sıcak havalar bunaltacak! Hava bugün nasıl olacak 19 Temmuz 2021?

Meteoroloji tahminlerine göre Kurban Bayramının arife günü olan19 Temmuz 2021 Pazartesi gününde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde 30 derecenin üzerinde olacak. Peki Hava bugün nasıl olacak 19 Temmuz 2021? İşte il il hava durumu...

Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Arife gününde yağmur yok, sıcak havalar bunaltacak! Hava bugün nasıl olacak 19 Temmuz 2021?

Yurt genelinde son günlerde etkisini sürdüren sıcak havalar bunaltmaya devam ediyor. Bu kapsamda hava durumu vatandaşlar tarafından en çok  merak edilen konular arasında yer alıyor.  Peki Hava bugün nasıl olacak 19 Temmuz 2021? Bizlerde sizler için bu sorunun yanıtına haberimizde verdik.

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 19 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 19 Temmuz 2021 Pazartesi gününde ülke genelinde yağış beklenmezken, kuzey ve doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Arife gününde yağmur yok, sıcak havalar bunaltacak! Hava bugün nasıl olacak 19 Temmuz 2021?

HAVA SICAKLIĞI 

Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR 

Genellikle kuzeyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile zamanla iç kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

19 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Arife gününde yağmur yok, sıcak havalar bunaltacak! Hava bugün nasıl olacak 19 Temmuz 2021?

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Arife gününde yağmur yok, sıcak havalar bunaltacak! Hava bugün nasıl olacak 19 Temmuz 2021?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

Dışarı çıkarken iki kez düşünün! Arife gününde yağmur yok, sıcak havalar bunaltacak! Hava bugün nasıl olacak 19 Temmuz 2021?

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 42°C
Az bulutlu

BAYBURT °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 41°C
Az bulutlu

VAN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

Tayfun Altuntaş
Editör
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