Sosyal medya iletişim ağlarından biri olan Discord özellikle oyunseverler tarafından sıklıkla kullanılıyor. Dün akşam uygulamayı kullanmak isteyenler ise bir erişim problemi yaşadı. Bunun üzerine internet arama motorlarında Discord çöktü mü, neden açılmıyor? DC Discord erişim sorunu nedir, düzeldi mi? şeklinde sorular araştırılmaya başlandı. İşte o sorulara ilişkin cevaplar...

DİSCORD ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Discord'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar erişim problemi yaşadı. Konu ile ilgili yetkililer kısa süre içerisinde açıklama yaparak yaşanan sıkıntıdan haberdar olduklarını dile getirdi. Discord tarafından yayımlanan açıklamada "Şu anda yaygın bir API kesintisini araştırıyoruz ve bu sorunu en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz. Daha fazla ayrıntı için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

DC DİSCORD ERİŞİM SORUNU NEDİR, DÜZELDİ Mİ?

Discord tarafından erişim sorunuyla ilgili olarak "Sorun için özür dileriz, ekibimiz bu sorunu araştırıyor" şeklinde açıklama yapılarak konunun tam olarak neden kaynaklandığının bilinmediği ifade edilmişti. Geçen saatlerin ardından kullanıcılar yaşanan sıkıntının devam edip etmeyeceğini merak ederken problemin giderildiği ve uygulamaya girişte sorun yaşanmadığı görüldü.

DİSCORD NEDİR?

Discord, topluluk kurma için tasarlanmış bir anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformudur. Aralık 2020 tarihi itibarıyla 300 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı ve aylık 140 milyon aktif kullanıcısı vardır. Discord Windows, macOS, Linux, iOS, Android ve Web tarayıcısı üzerinde çalışabilmektedir.

Discord kısaca içerisinde kanalların olduğu ister görüntülü, ister yazılı, ister sesli bir mesajlaşma uygulaması olarak adlandırılabilir. Aynı WhatsApp grupları gibi Discord içerisinde de ses kanalları bulunur. Bu kanallarda adminler yani yöneticiler tüm yetkilere sahiptir.