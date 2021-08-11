Discord Youtube Premium hediye kodu nasıl alınır? Nitro hesabı nedir? Fiyatı ne kadar? Discord Youtube Premium kullanma

Gelişen dijitalleşme süreciyle birlikte şu sıralar oyuncuların en çok kullandığı program Discord, geçtiğimiz aylarda kullanıcılarına üç aylık Discord Nitro'ya kavuşturmasının ardından şimdi de Nitro abonelerine özel üç aylık YouTube Premium hediye kodu vereceğinin müjdesini verdi.

Hala ücretsiz nitro özelliğinden yararlanabilen bu kullanıcıları sevindiren bu haber ile birlikte Discord Youtube Premium hediye kodu nasıl alınır? Discord nitro aboneliği nedir? Fiyatı ne kadar? soruları internette çokça arananlar arasına girdi. İşte konuyla ilgili detaylar...

DİSCORD YOUTUBE PREMİUM HEDİYE KODU NASIL ALINIR? DİSCORD YOUTUBE PREMİUM KULLANMA

Discord Nitro aboneliğiniz olan hesabınıza girdiğiniz zaman üst kısımda sizi bilgilendiren bir yazı zaten bulunacaktır ama o yazıyla karşılaşmazsanız aşağıdaki adımları takip ederek YouTube Premium kodunuzu alabilirsiniz.

İlk adım olarak kullanıcı ayarlarına girin. Ardından ayarlar listesinden "Hediye Envanteri" sekmesine tıklayın. Açılan sayfada Hediyelerin bölümünde YouTube Premium Kodu Gör'e tıklayın.Karşınıza gelen kodu youtube.com/redeem sitesine girerek ücretsiz YouTube Premium aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

Bu koddan, daha önce YouTube Premium, Music Premium ya da Play Music abonesi olmuş kişiler faydalanamaz. Denemek istediğinizde kodu daha önce kullandığınıza dair hata alabilirsiniz. Kodu en geç 30 Ekim 2021'e kadar almalı ve 1 Aralık'a kadar etkinleştirmelisiniz.

DİSCORD NEDİR?

Oyuncular arasında şu anda en çok kullanılan sesli iletişim programıdır. Oyunda veya sosyal medyada tanıştığınız birisi ile Discord üzerinden yazışabilir, sesli veya görüntülü konuşma gerçekleştirebilirsiniz. Aynı anda oyun oynadığınız birden fazla kişiyle iletişimde olabilmek oyun içerisinde daha uyumlu hareket etmenizi sağlayacak ve zafere bir adım daha yaklaşacaksınız.

DİSCORD NİTRO HESABI NEDİR?

İsterseniz kendiniz yeni bir sunucu oluşturun ve kendinize bir ortam yaratın, isterseniz de hali hazırda bir sunucuya katılıp sosyalleşin. Bu konuda Discord sizden hiçbir ücret talep etmiyor, tüm işlemlerinizi ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Profil resminizi, kullanıcı adınızı dilediğiniz gibi dizayn edebilir ve ücretsiz şekilde Discord'da arkadaş ekleyebilirsiniz.

Discord'u Google Play Store ve App Store üzerinden indirerek, ücretsiz şekilde mobil cihazlarınızda da kullanabilirsiniz.

DİSCORD NİTRO ABONELİĞİ NEDİR? FİYATI NE KADAR?

İki tür Nitro aboneliği bulunmaktadır, Discord Nitro ve Discord Classic. İhtiyacınıza göre bunlardan birisini belirleyip satın alabilirsiniz.

Discord Nitro belirli bir ücret karşılığında özel hizmetler almanızı sağlar. Tüm kanallarda özel emojilere, animasyonlu avatarlara ve server boost gibi özellikleri içinde barındırır, Discord Nitro fiyatı 9.99$'dır.

Diğer cezbedici özellikler;

Full HD Yayın

Özel Discord Ad Etiketi

Upload Hızı Artışı

Server Boost

Gif Avatar

Nitro Rozeti

