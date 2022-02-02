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Dişi Demir ne demek, TDK'ya göre Dişi Demir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Dişi Demir kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Dişi Demir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Dişi Demir nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Dişi Demir kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Dişi Demir ne demek, TDK'ya göre Dişi Demir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dişi demir ne demek? Dişi demir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dişi demir kelimesi. Peki dişi demir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dişi demir nedir, dişi demir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DİŞİ DEMİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dişi demir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dişi demir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yumuşak bir demir türü

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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