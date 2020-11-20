Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Yavuz Selim Kıran sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Tedbirlere uymaya özen gösterdik ama başaramadık. #COVID19 testimiz pozitif çıktı.

Tedavim doktorlarımızın da tavsiyesiyle evde sürüyor.

Temennim ve duam herhangi bir bulaşa sebebiyet vermemiş olmak.

Sağlıklı günlerde buluşmak üzere. Dualarınızı eksik etmeyin."

YUVUZ SELİM KIRAN KİMDİR?

Yavuz Selim Kıran, 1 Ocak 1985 yılında, Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine ataması yapılarak konuşmalarını hazırlayan ekibin içerisinde yer almıştır. Daha sonra ise sırasıyla Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreterlik Müşavirliği'nin yanı sıra; Avrupa Birliği Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği, TÜBİTAK Başkan Danışmanlığı, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yakın çalışma ekibinde yer almış Dışişleri Bakanı Başdanışmanlığı dahil çeşitli görevlerde bulunmuştur.

2018 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Ordu 6. sıra milletvekili adayı olmuştur. 7 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla Dışişleri bakan yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

İngilizce bilmekte olup evli ve 1 çocuk babasıdır.

Önceki Görevleri:

Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanı

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) Yönetim Kurulu Üyeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkan Danışmanlığı

Avrupa Birliği Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreterlik Müşavirliği

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği