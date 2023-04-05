Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “ABD Büyükelçisi’nin seçime doğru Kılıçdaroğlu ile görüşmesi doğru değildir "

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD büyükelçisinin Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini çok sert bir şekilde eleştirerek “ABD Büyükelçisi’nin seçime doğru Kılıçdaroğlu ile görüşmesi doğru değildir" dedi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “ABD Büyükelçisi’nin seçime doğru Kılıçdaroğlu ile görüşmesi doğru değildir "

Dışişleri bakanı mevlüt Çavuşoğlu, Cumhuriyet Halk Parti genel başkanı ve Çavuşoğlu millet ittifakı ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD büyük elçisi ile görüşmesine sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(ABD Büyükelçisi'nin Kılıçdaroğlu ile görüşmesi) Seçim döneminde büyükelçinin bir aday ile görüşmesi doğru değildir" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “ABD Büyükelçisi’nin seçime doğru Kılıçdaroğlu ile görüşmesi doğru değildir "

"SEÇİM DÖNEMİNDE ABD BÜYÜKELÇİSİ İLE GÖRÜŞMEK UYGUN DEĞİLDİR"

Kemal kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde ABD Ankara büyükelçisi Jeffry L. Flake ile bir araya gelmiş, görüşme sonrası bir açıklama yapılmamıştı. Bu görüşmeye iktidar çevreleri çok sert tepki göstermişti.

KAYNAK: İHA

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