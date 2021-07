Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Girişimci insanlarımızın her zaman yanındayız" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, girişimci insanlara her zaman destek verdiklerini ifade ederek, "Girişimci insanlarımızın her zaman yanındayız. Açtığımız her temsilcilik ticaretimizi artırıyor." açıklamasında bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki avokado ve tropik meyve entegre tesisi temel atma törenine telefon bağlantısıyla katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, girişimcilere her zaman destek olacaklarını açıkladı. "HER TEMSİLCİLİK TİCARETİ ARTTIRIYOR" Tesisin Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin bir özeti olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Daha önce muzu ithal ederken bugün muz, mango avokado gibi tropikal meyveleri ihraç eder hale geldik. Antalya'nın sadece turizmin değil tarımın da merkezi olduğunu söylüyoruz. Girişimlerin Türkiye'nin önünü ve ufkunu açtığını gittiğim ülkelerde görüyorum. Girişimci insanlarımızın her zaman yanındayız. Açtığımız her temsilcilik ticaretimizi artırıyor. Merkez Bankamızın bir araştırmasına göre büyükelçilik açtığımız son 39 ülkeyle ticaretimiz yüzde 27'den fazla arttı." diye konuştu. "SALGINDA GIDA SEKTÖRÜNÜN ÖNEMİ ARTTI" Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise salgın süreci sonrasında üretim odaklı büyümenin temel çıkış noktaları olması gerektiğini dile getirdi. İklim değişikliğinin getirdiği zorlu koşulların, yeni politikalar üretmeye ittiğini aktaran Kaan, gıda sektörünün KOVİD-19 salgını sürecinde daha fazla ön plana çıktığını kaydetti. Kaan, gıda ürünlerine yönelik yaşanabilecek küresel tedarik sorunu konusunda Türkiye'nin avantajlı bir konuma sahip olacağına işaret ederek, "Gıda sektöründe yaşanacak muhtemel bir küresel talep artışında, Türkiye'nin dünya genelindeki olumlu imajını çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Gıda, tarım ve hayvancılık alanında ortaya çıkacak olan bu fırsat ortamının, kısa süreli olmayacağının da altını çizmek istiyorum." ifadelerini kullandı. Törene Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı. KAYNAK: Anadolu Ajansı girişimci