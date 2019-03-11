Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Dünya Ahıska Türkleri Birliği Akdeniz Temsilciliğince düzenlenen etkinliğe katıldı.

Ahıska Türklerinin nereye giderse gitsin kim olduklarını, geleneklerini, göreneklerini, örflerini, Türk ve Müslüman olduklarını unutmadıklarını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'de yaşatılmayan bazı gelenek ve göreneklerin Ahıska Türkleri tarafından nesilden nesile aktarıldığını dile getirdi.

Ahıska Türklerinin mert, sözüne sadık insanlar olduğunu aktaran Çavuşoğlu, kendisinin de bugüne kadar her zaman onların yanında olduğunu, onlara yönelik güzel hizmetler yaptıklarını belirtti.

Ahıska Türkleri'nin Ahıska'ya dönme hakkı konusunda Avrupa Konseyi'nde ve Gürcistan'da yaptıkları temaslar neticesinde önemli bir kanun çıktığını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Zorlukları oldu mu? Evet. Samimiyetsizlikler de oldu. Başka problemler de oldu ama bu hakkın elde edilmesi önemliydi. Bugün oraya dönmek isteyen kardeşlerimize yardım etmek bizim görevimiz. Ama bu hak olduğu halde Ahıska bölgesine dönmeyen kardeşlerimizi de kimse suçlamasın. Kolay değil. Dönmek ister ama kolay değil. Oraya gidecek, yeni bir hayat, yeni bir iş."

Çavuşoğlu, Ahıska bölgesine giden vatandaşlara ev alındığını, cami, okul gibi hizmetlerin yapıldığını aktardı.

Fergana olaylarından sonra Amerika'ya giden Ahıskalı Türklere de yardım ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

ÇİFTE VATANDAŞLIK VERECEĞİZ

"Amerika'da yaşayan ve Amerikan vatandaşlığı elde etmiş Ahıska Türklerine de çifte vatandaşlık vereceğiz. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğiz. Vatandaş olmak isteyenlerle ilgili bir çalışmayı Dünya Ahıska Türkleri Birliği ile yapıyoruz. Türkiye'de yaşayan Ahıska Türklerine vatandaşlık vereceğiz dedik, bir sözümüz vardı. Bu sözü tuttuk mu? Evet. Sizin için kanunları değiştirdik. Gerekirse yeni kanun da çıkarırız sizin için. Ne gerekiyorsa onu yaparız."

Amerika'da yaşayan Ahıskalılar için 9 bölgede cami inşa edildiğini belirten Çavuşoğlu, bu hizmetin orada yaşayan Ahıskalılar ve FETÖ ile mücadele için önemli olduğunu vurguladı.

Ahıskalı Türklere uzun süreli ikametgah verildiğini aktaran Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 800 aileyi Ukrayna'da çatışma bölgesinden aldık, Erzincan ve Ahlat bölgesine yerleştirdik. Şimdi 53 aile var, onların işe alınmasıyla ilgili yasal düzenleme var, çalışıyoruz. İnşallah işsiz bir Ahıskalı olmayacaktır." dedi.

Ahıska Türklerinin de nerede yaşarsa yaşasın Türkiye'yi hiçbir zaman yalnız bırakmadığını dile getiren Çavuşoğlu, darbe girişiminde Ahıska Türklerinin devletin ve milletin yanında olduğunu, bunları unutmadıklarını kaydetti.

Antalya'nın dünyanın en güzel kentlerinden biri, Türkiye'nin de gözbebeği olduğunu anlatan Çavuşoğlu, Ahıskalı Türklerden 31 Mart yerel seçimlerinde destek istedi.

Çavuşoğlu, biraz rahatsız olduğunu ama Ahıskalı Türklerin etkinliği için Antalya'ya geldiğini sözlerine ekledi.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

Mevlüt Çavuşoğlu, 5 Şubat 1968, Türk siyasetçi, diplomat, iş adamı ve mevcut Türkiye Dışişleri Bakanı.

Mevlüt Çavuşoğlu, 5. Şubat 1968 tarihinde Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Türkler köyünde doğdu. Aslen Yörük'tür.Özel H. Emin Paşa Lisesi'ni birincilikle tamamladıktan sonra, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin uluslararası ilişkiler bölümümünden mezun oldu.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra burs ile ABD'deki Long Island Üniversitesi'ne girdi. 1991 yılında "ekonomi" dalında master derecesi aldı ve bu üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde "Avrupa Birliği uzmanlığı"nı tamamlayan Çavuşoğlu, aynı sene Bilkent Üniversitesi’nde doktora programına da başladı. Ardından Avrupa Birliği bursu ile Londra Ekonomi Okulu'nda "çevre ekonomisi ve sürdürülebilir kalkınma" üzerine doktora yaptı. 1995 yılı içerisinde Çevre Bakanlığı’nda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) için çalıştı.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kurucu üyesidir. 2002, 2007, 2011 genel seçimlerinde ve Kasım 2015 genel seçimleri'nde Antalya milletvekili seçildi. Partide "dış ilişkiler başkan vekili" olarak görev aldı. 2010 yılında, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne (AKPM) başkan seçildi. 23 Ocak 2012'de bu görevi Fransız siyasetçi Jean-Claude Mignon'a devretti. Ömer Çelik'in bakan olmasıyla boşalan dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığına getirildi. Ayrıca yine Ömer Çelik'ten sonra, 2013 yılında "Türkiye-ABD parlamentolar arası dostluk grubu başkanı" oldu. 25 Aralık 2013 tarihli kabine revizyonunun ardından Egemen Bağış'tan boşalan Avrupa Birliği Bakanlığı görevine atandı.

29 Ağustos 2014 tarihinde Ahmet Davutoğlu başkanlığında oluşturulan 62'inci hükümettte "dışişleri bakanı" olarak görevlendirildi.13 Eylül 2015 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin "dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı" oldu. 24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64'üncü hükümette yeniden "dışişleri bakanlığı" görevine atandı. Binali Yıldırım tarafından kurulan 65'inci hükümette de dışişleri bakanlığı görevine devam etmektedir.

Çavuşoğlu, AK Parti 27. dönem Antalya Milletvekili adayı olarak gösterilmiştir.

Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Japonca, Rusça ve Almanca bilen Çavuşoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır