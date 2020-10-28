Minik Leyla'nın ölümüne dair, amca Yusuf Aydemir'den kan donduran açıklamalarİnegölspor - Afyonspor maçı CANLI İZLEEbru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a 1 yıl 7 ay hapis cezası!Ihlamura talep arttıkça fiyatı da yüzde 50 arttı!Cumhurbaşkanına hakaret eden Charlie Hebdo'ya Bakan Albayrak'tan eleştiriDolar kuru bugün ne kadar? 28 Ekim 2020 Çarşamba güncel döviz kurları...Niğde Anadolu - Kocaelispor maçı CANLI İZLESultanbeyli'de yürekleri ısıtan görüntü! İmam camiye giren çocuklarla oyun oynadı2020-2021 burs ve kredi başvuruları başladıSivas’ta Motorlu Taşıt araç sayısı 164 bin 528'e ulaştı
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Charlie Hedbo dergisine sert tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Charlie Hedbo dergisine sert tepki

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ahlaksız şekilde hedef olan Charlie Hedbo dergisine sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Charlie Hedbo dergisine sert tepki

İslam karşıtlığı ile bilinen ve İslamiyet'i hedef alan yayınlarıyla tepkilerin odağında olan Charlie Hebdo dergisi yeni bir skandala imza attı. Dergi yeni sayısının kapağında  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alırken bu duruma Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sert tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda," En galiz küfürleri mizah, alçakça provokasyonları siyasi mesaj, nefreti körüklemeyi ifade özgürlüğü sananlar tarihin çöplüğünde yok olacaklar. Hakaret acizlerin silahıdır! Cumhurbaşkanımız Ümmetin sesi, mazlumun nefesidir!" ifadelerini kullandı.

 

SKANDAL PAYLAŞIMA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Derginin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan kapağına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve çok sayıda siyasi tepki gösterdi.

Charlie Hebdo dergisi bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı!Charlie Hebdo dergisi bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı!

 

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT