Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Charlie Hedbo dergisine sert tepki

İslam karşıtlığı ile bilinen ve İslamiyet'i hedef alan yayınlarıyla tepkilerin odağında olan Charlie Hebdo dergisi yeni bir skandala imza attı. Dergi yeni sayısının kapağında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alırken bu duruma Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sert tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda," En galiz küfürleri mizah, alçakça provokasyonları siyasi mesaj, nefreti körüklemeyi ifade özgürlüğü sananlar tarihin çöplüğünde yok olacaklar. Hakaret acizlerin silahıdır! Cumhurbaşkanımız Ümmetin sesi, mazlumun nefesidir!" ifadelerini kullandı.

En galiz küfürleri mizah, alçakça provokasyonları siyasi mesaj, nefreti körüklemeyi ifade özgürlüğü sananlar tarihin çöplüğünde yok olacaklar.

Hakaret acizlerin silahıdır!

Cumhurbaşkanımız Ümmetin sesi, mazlumun nefesidir! — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 28, 2020

SKANDAL PAYLAŞIMA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Derginin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan kapağına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve çok sayıda siyasi tepki gösterdi.

Charlie Hebdo dergisi bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı!