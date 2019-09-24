Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Gözlerimizin önünde bir felaket yaşanıyor

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin düzenlediği "Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı"ya katıldı.

Çavuşoğlu, burada bir konuşma yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "İdlib'de gözlerimizin önünde bir felaket yaşanıyor. Bu insani kriz daha da kötüleşirse bundan en çok etkilenen ülke Türkiye olacak." açıklamasında bulundu.