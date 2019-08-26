Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yine kirli bir oyun oynanıyor! Bakan Çavuşoğlu, İsrail'de 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi 'yine kirli bir oyun oynandığını' söyledi.

A+ A-

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Çavuşoğlu paylaşımında, "İsrail'de seçim zamanı yine kirli bir oyun oynanıyor. İşgal altındaki Filistin'in başkenti Doğu Kudüs'te Filistinli kardeşlerimize yardım etmekten ve Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı. İSRAİL'DE HER SEÇİM ÖNCESİ TÜRKİYE HEDEF İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkiye'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yürüttüğü faaliyetlerin durdurulması için önlem paketi hazırlanması emrini verdiğini açıklamıştı. Katz'ın, bu açıklamasının, İsrail'de 17 Eylül'de yapılacak erken seçimler öncesinde gelmesi dikkati çekmişti.



