Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya ve ABD'ye flaş suçlama!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Suriye'deki PKK/YPG saldırılarıyla ilgili, "Son zamanlarda bu tür saldırıları görmeye başladık. Her iki ülkede bu töreristleri en az 30 km güneye çıkaracaklardı. Rusya, Tel Rıfat ve Münbiç'i temizleyecekti. Bu sözler tutulmadı" dedi.

Teröristlerin temizlenmesine yönelik tüm gerekli çalışmaların devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Sözlerinde durmadılar. "Saldırıları kınıyoruz" diyorlar peki bu silahları kim veriyor sen eğitiyorsun, sonra göstermelik bir kınama açıklaması yapıyorsun. Bu teröristler burda olduğuna göre bizim de yapmammız gereken nedir kendi göbeğimizi kendimiz kesmemizdir. Temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.