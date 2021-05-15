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  3. Dışişleri Bakanlığı açıkladı! İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi toplanacak

Dışişleri Bakanlığı açıkladı! İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi toplanacak

Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, "İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi 16 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle olağanüstü toplanacak." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı açıkladı! İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi toplanacak

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi 16 Mayıs'ta videokonferans yöntemiyle olağanüstü toplanacak." denildi.

Dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilecek açık katılımlı toplantıya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırıları karşısında, ülkemizin Filistin makamları ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı Suudi Arabistan ile bilistişare girişimleri üzerine, 16 Mayıs 2021 tarihinde Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı İİT İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı videokonferans formatında düzenlenecektir.

Sayın Bakanımızın katılacağı toplantıda, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına karşı İİT bünyesinde ve uluslararası alanda atılabilecek adımlar istişare edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

(DHA)

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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