Dışişleri Bakanlığı müjdeyi verdi! Azerbaycan'a kimlik kartıyla gidilebilecekAraştırma şirketi açıkladı: Türkiye'de salgın 2021'de biter!Sosyal medya platformlarına ikinci ceza: Her biri 30 milyon lira ödeyecekBursa'da maske takmayı fırsat bilip bisikletleri böyle çaldılar!Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklamasıTRT'den yepyeni proje! Kıvanç Kasabalı sunumuyla "Şehirden Uzakta" belgeseli geliyorÜzen haber! CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba korona nedeniyle hastaneye kaldırıldıGelinim Mutfakta Su Muhallebisi tarifi | Su Muhallebisi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Dünyanın en yeşil kampüsleri belli oldu! Türkiye'den 26 üniversite varBugün hangi maçlar var? 11 Aralık 2020 Cuma maç programı
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Dışişleri Bakanlığı müjdeyi verdi! Azerbaycan'a kimlik kartıyla gidilebilecek

Dışişleri Bakanlığı müjdeyi verdi! Azerbaycan'a kimlik kartıyla gidilebilecek

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan anlaşma kapsamında iki ülkenin vatandaşları pasaporta gerek kalmadan kimlik kartlarıyla seyahat edebileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı müjdeyi verdi! Azerbaycan'a kimlik kartıyla gidilebilecek

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetine  üzerine 9-10 Aralık tarihlerinde  Azerbaycan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdiği ifade edildi. 

Açıklamanın devamında, iki ülke vatandaşlarının kimlik kartlarıyla karşılıklı ziyaretlerine imkan tanıyan protokolün imzalandığı ifade edilerek şunları kaydedildi:

"Azerbaycan’ın Türk vatandaşlarına uyguladığı vizeyi kaldırmasının hemen akabinde, 25 Şubat 2020 tarihinde iki ülke vatandaşlarının vizesiz ikamet süreleri 30 günden 90 güne çıkartılmıştı.

Sayın Bakanımızın Azerbaycanlı mevkidaşıyla 10 Aralık tarihinde imzaladığı bu protokol ile de iki ülke vatandaşları sadece kimlik kartı ibraz etmek suretiyle Türkiye ve Azerbaycan’a gidebileceklerdir.

Halklarımız arasındaki teması daha da artıracak olan bu yeni düzenleme aynı zamanda Can Azerbaycan ile ilişkilerimizin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından son derece anlamlıdır."

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT