Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Yobe eyaletinde güvenlik güçlerinin hedef alındığı terör saldırısını kınayan bir açıklama yayımladı. Birçok kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırının üzüntüyle öğrenildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, Nijerya halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.