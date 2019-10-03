Dışişleri Bakanlığından uyarı: Bu bölgeye seyahat etmekten kaçının

Irak Bağdat'ta hareketli zamanlar devam ederken bu durumla ilgili Türkiye'den bir çağrı geldi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta salı günü başlayan hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ülke genelinde de OHAL ilan edildiği belirtiliyor.

BURALARA SEYAHAT ETMEKTEN KAÇININ

Dışişleri Bakanlığı, Irak'la ilgili seyahat uyarısında bulunarak, "Başkent Bağdat dahil olmak üzere, Irak'ın muhtelif vilayetlerinde devam eden gösteriler nedeniyle vatandaşlarımızın olayların yaşandığı bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilmektedir" açıklamasını yaptı.

Irak'ta iki gündür devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 12 kişi yaşamını yitirdi.

"Yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" gerekçeleriyle düzenlenen gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 112 kişi yaralandı.

Güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken başkent Bağdat ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesilmişti.

SOSYAL MEDYA ERİŞİMİ DURDURULMUŞTU

Hükümet Twitter, Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya mecralarına erişimi durdurmuştu.

Irak Savunma Bakanlığı, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirmişti.

Güvenlik güçlerinin Zikar Vilayet Meclisi içinde ve önünde toplanan göstericileri dağıtmak için gerçek mermi kullandığı aktarılmıştı.