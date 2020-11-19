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Dışişleri'nden Pompeo'nun İsrail ziyaretine tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo'nun İsrail'e yaptığı ziyarete ile ilgili yapılan açıklamada "Bu ziyaretin arkasında İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuk dışı eylemlerine meşruiyet kazandırmak amacı yatmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri'nden Pompeo'nun İsrail ziyaretine tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo'nun İsrail'e yaptığı ziyarete ile ilgili yapılan açıklamada "Bu ziyaretin arkasında İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuk dışı eylemlerine meşruiyet kazandırmak amacı yatmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, İsrail'e gerçekleştirmekte olduğu ziyaret kapsamında bugün (19 Kasım) işgal altındaki Batı Şeria'daki bir İsrail yerleşim birimini, ABD'nin de daimi üyesi olduğu BM Güvenlik Konseyi'nin 2334 (2016) sayılı kararı başta olmak üzere, İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırılığını kayıt altına alan BM kararlarının hilafına ziyaret etmesi son derece vahim bir adımdır.

Bu ziyaretin arkasında İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuk dışı eylemlerine meşruiyet kazandırmak amacı yatmaktadır. Sorumsuzca atılan bu tür tek yanlı adımlar, İsrail-Filistin ihtilafının çözümüne yönelik yerleşik uluslararası parametrelere, BM kararlarına ve Filistin halkının hak ve özgürlüklerine halel getiremeyecektir. Bu tür hesaplı eylemler sonuçsuz kalmaya mahkumdur.

Filistinli kardeşlerimizin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarını korumaya, Filistin'in haklı davasını savunmaya devam edeceğiz."

Ayrıntılar geliyor...

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Berkem Temizel
Gece Editörü


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