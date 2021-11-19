DİSK asgari ücret talebini açıkladı: 2022 yılında asgari ücreti en az net 5.200 TL olmalıdır
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2022 asgari ücretinin 5 bin 200 TL olması gerektiğini söyledi.
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı öncesi Genel-İş Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında 2022 yılı asgari ücreti hakkında konuştu.
Çerkezoğlu asgari ücretin 2022 yılındaki tutarına ilişkin olarak "Gerek yoksulluk sınırı gerek gıda fiyatları artışı ve gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücreti en az net 5.200 TL olmalıdır. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim şartlarını belirleyen yoksulluk sınırının Kasım 2021 itibarıyla 10 bin 200 TL’yi aştığını, Aralık 2021’de ve 2022 yılında daha da yükseleceğini dikkate alarak (bir hanede iki asgari ücretli çalışan olduğu varsayımı ile) asgari ücretin yoksulluk sınırının yarısından az olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle 2022 yılı asgari ücreti 5.200 TL olmalıdır." ifadelerini kullandı.
VERGİ VE PRİM İNDİRİMİ DESTEĞİ
Çerkezoğlu, "Ücretlerin asgari ücret kadar kısmı için 1.000 TL tutarında vergi ve pirim indirimi sağlanmalıdır. Bu destek Hazine tarafından karşılanmalıdır. Böylece bütün çalışanların ücretlerinde 1.000 TL iyileştirme mümkün olacaktır." dedi.
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
2005 asgari ücret
Net: 350.15 TL
Brüt: 488.70 TL
2006 asgari ücret
Net: 380.46 TL
Brüt: 531 TL
2007 asgari ücret
Net: 403.03 TL
Brüt: 562.50 TL
2008 asgari ücret
Net: 481.55 TL
Brüt: 608.40 TL
2009 asgari ücret
Net: 527.13 TL
Brüt: 666 TL
2010 asgari ücret
Net: 576.57 TL
Brüt: 729 TL
2011 asgari ücret
Net: 629.96 TL
Brüt: 796.50 TL
2012 asgari ücret
Net: 701.13 TL
Brüt: 886.50 TL
2012 asgari ücret
Net: 701.13 TL
Brüt: 886.50 TL
2013 asgari ücret
Net: 773.01 TL
Brüt: 978.60 TL
2014 asgari ücret
Net: 846 TL
Brüt: 1,071 TL
2015 asgari ücret
Net: 949.07 TL
Brüt: 1,201.50 TL
2016 asgari ücret
Net: 1,300.99 TL
Brüt: 1,647 TL
2017 asgari ücret
Net: 1,404.06 TL
Brüt: 1,777.50 TL
2018 asgari ücret
Net: 1,603 TL
Brüt: 2,029 TL
2019 asgari ücret
Net: 2 bin 020 TL
Brüt: 2 bin 558 TL
2020 asgari ücret
Net: 2 bin 324 TL
Brüt: 2 bin 943 TL
2021 asgari ücret
Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş
Net: 2 bin 825 lira 90