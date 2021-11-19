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  3. DİSK asgari ücret talebini açıkladı: 2022 yılında asgari ücreti en az net 5.200 TL olmalıdır

DİSK asgari ücret talebini açıkladı: 2022 yılında asgari ücreti en az net 5.200 TL olmalıdır

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2022 asgari ücretinin 5 bin 200 TL olması gerektiğini söyledi.

DİSK asgari ücret talebini açıkladı: 2022 yılında asgari ücreti en az net 5.200 TL olmalıdır

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)  Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı öncesi Genel-İş Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında 2022 yılı asgari ücreti hakkında konuştu. 

Çerkezoğlu asgari ücretin 2022 yılındaki tutarına ilişkin olarak "Gerek yoksulluk sınırı gerek gıda fiyatları artışı ve gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücreti en az net 5.200 TL olmalıdır. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim şartlarını belirleyen yoksulluk sınırının Kasım 2021 itibarıyla 10 bin 200 TL’yi aştığını, Aralık 2021’de ve 2022 yılında daha da yükseleceğini dikkate alarak (bir hanede iki asgari ücretli çalışan olduğu varsayımı ile) asgari ücretin yoksulluk sınırının yarısından az olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle 2022 yılı asgari ücreti 5.200 TL olmalıdır." ifadelerini kullandı. 

DİSK asgari ücret talebini açıkladı: 2022 yılında asgari ücreti en az net 5.200 TL olmalıdır

VERGİ VE PRİM İNDİRİMİ DESTEĞİ

Çerkezoğlu, "Ücretlerin asgari ücret kadar kısmı için 1.000 TL tutarında vergi ve pirim indirimi sağlanmalıdır. Bu destek Hazine tarafından karşılanmalıdır. Böylece bütün çalışanların ücretlerinde 1.000 TL iyileştirme mümkün olacaktır." dedi. 

DİSK asgari ücret talebini açıkladı: 2022 yılında asgari ücreti en az net 5.200 TL olmalıdır

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2005 asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007  asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 asgari ücret 

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 asgari ücret 

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 asgari ücret 

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012  asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 asgari ücret

Net:  846 TL

Brüt: 1,071 TL

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2015  asgari ücret

Net:  949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016  asgari ücret

Net:  1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017  asgari ücret

Net:  1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018  asgari ücret

Net:  1,603 TL

Brüt:  2,029 TL

2019  asgari ücret

Net:  2 bin 020 TL

Brüt: 2 bin 558 TL

2020 asgari ücret

Net: 2 bin 324 TL

Brüt: 2 bin 943 TL

2021 asgari ücret

Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş

Net: 2 bin 825 lira 90

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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